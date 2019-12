NAC in tweede helft langs FC Dordrecht (3-0)

In de eerste helft voerde FC Dordrecht lichtjes de boventoon. In veel kansen mondde dat veldoverwicht niet. Na twintig minuten roste Jaron Vicario uit de stuit op goal. Zijn schot vloog hard op het lichaam van NAC-doelman Nick Olij.

NAC's antwoord

In de tweede helft had NAC een antwoord op het spel van FC Dordrecht. Invallers Mounir el Allouchi en Luka Ilic eisten daarin een hoofdrol op. Ilic brak de ban voor NAC. De Serviër trok naar binnen en schoot met links raak in de verre hoek, net zoals hij eerder dit seizoen al deed in de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht.

FC Dordrecht-doelman Petar Stoskovic viel in de tweede helft geblesseerd uit nadat Andrija Filipovic op de keeper doorgleed. Stoskovic verliet gestabiliseerd op de brancard het veld.

Zeventien minuten voor tijd besliste NAC-spits Sydney van Hooijdonk het lot van FC Dordrecht in de wedstrijd door de 2-0 binnen te schieten.

FC Dordrecht gaat door de nederlaag de winterstop in als hekkensluiter van de eerste divisie. De formatie van trainer Claudio Braga behaalde elf punten in twintig wedstrijden.

NAC - FC Dordrecht (aftrap 19:45)

53' Luka Ilic 1-0

76' Sydney van Hooijdonk 2-0

96' Robin Schouten 3-0

Opstelling FC Dordrecht: Stoskovic (69' Ten Hove); Ormonde-Ottewill, De Abreu, Montsma, Gronsveld; Kok, Wehrmann, Schuurman; Vicario (73' Achahbar), Marques, Smith (82' Green)