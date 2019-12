Feyenoord treft Fortuna in achtste finale KNVB beker

Na de loting voor de achtste finales van de KNVB Beker is duidelijk geworden dat Feyenoord het opneemt tegen Fortuna Sittard. Het duel zal in Limburg gespeeld worden. De bekerwedstrijden in de achtste finale worden dinsdag 21 januari, dinsdag 22 januari en woensdag 23 januari afgewerkt.

Feyenoord bereikte de achtste finale door in Friesland met 2-1 van Cambuur te winnen. Steven Berghuis en Marcos Senesi zorgden voor de Rotterdamse treffers. Fortuna versloeg in de tweede ronde PEC Zwolle overtuigend in eigen huis met 3-0.

Bij winst op Fortuna Sittard treft Feyenoord in de kwartfinale de winnaar van SC Heerenveen - Willem II. Als Feyenoord de halve finale haalt kan het tegen NAC, AZ, TOP Oss of PSV spelen.

Uitgeschakelde Rijnmond-clubs

Sparta, Excelsior en FC Dordrecht werden allen in de tweede ronde van de KNVB Beker uitgeschakeld. Sparta verloor op bezoek bij Willem II, Excelsior ging in eigen huis met 2-0 onderuit tegen FC Eindhoven en FC Dordrecht vloog uit de beker na een 3-0 nederlaag op bezoek bij Heracles Almelo. Ook derde divisionist SteDoCo verliet het bekertoernooi in de tweede ronde. In Spakenburg was IJsselmeervogels met 1-0 te sterk.