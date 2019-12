Indrukwekkende herdenking Deelder tijdens Sparta - AZ

Foto: Een fan gaat in 2016 met Deelder op de foto op het Kasteel | Foto: Remko de Waal (ANP)

Voorafgaand aan het duel op het Kasteel werd de minuut stilte gehouden voor de oer-Spartaan. Deelders portret was levensgroot te zien op een videoscherm.

In de 75ste minuut van de wedstrijd was er een oorverdovend applaus vanaf de tribune. Deelder overleed donderdag op 75-jarige leeftijd. Zijn uitvaart is op 31 december.



De wedstrijd zelf tegen AZ werd gewonnen met 3-0.