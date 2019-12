Bokser Luis Tavares over winstpartij bij GLORY: 'Vanaf de bel zat ik lekker in mijn vel'

Tavares voerde het gehele gevecht de boventoon. In de eerste ronde sloeg de Rotterdammer, die in zijn jeugd voetbalde voor Sparta en Excelsior, Susperregui tegen het canvas. Een klap waar de Franse boxer zich niet van kon herstellen.

Van de laatste vier gevechten van Tavares voor de boksbond GLORY won hij er drie. Alleen van Felipe Micheletti verloor Tavares nipt. Door zijn zege is Tavares de nummer één uitdager voor de 'light-heavyweight' titel.

Vanaf de bel lekker in zijn vel

Tavares noemt het een 'dominante winst'. "Ik ben al met al wel tevreden. In de eerste ronde was ik heel dominant: ik sloeg hem neer. Toen werd ik iets te gretig, waardoor ik mezelf 'leegsloeg': ik wilde echt voor die K.O. gaan. Dat kan in het vervolg wel beter, maar al met al kijk ik tevreden terug."

Tavares zat er gelijk lekker in. "Toen de bel ging, zat ik al gelijk lekker in mijn vel. Het trainingsschema was goed verlopen, dus ik had er gewoon veel zin in", zegt Tavares op Radio Rijnmond.

Door de winstpartij mag Tavares voor de titel gaan vechten. "GLORY bepaalt wanneer dat is. Dat moeten ze nog plannen. Maar dat ik voor de titel ga vechten is één ding wat zeker is."