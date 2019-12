Zaalsporten: Dames VCN zorgen voor bekerstunt

De volleybaldames van VCN hebben in de beker voor een stunt gezorgd. De ploeg van trainer Ivo Munter versloeg in de kwartfinale de koploper van de eredivisie Eurosped met 3-0. VCN komt zelf één niveau lager uit in de topdivisie, waar ze koploper zijn.

Ook dames van Sliedrecht Sport hebben de halve finale van het bekertoernooi bereikt. Op bezoek bij Veracles uit Groningen werd het 3-0 (25-15, 25-14, 25-15) voor de Schiedammers. In de halve finale treft de ploeg van Vera Koenen FAST of Apollo 8.

De volleybalheren van ZVH hebben zich ook geplaatst voor de halve finale van het bekertoernooi. In Kampen werd Reflex met 3-1 verslagen. Reflex pakte nog knap de eerste set met 25-21. Daarna nam ZVH het initiatief over en won drie sets op rij. ZVH treft in de halve finale Lycurgus uit Groningen.

Korfbal

PKC is zaterdagmiddag in eigen hal onderuit gegaan tegen Koog Zaandijk. De Noord-Hollanders waren met 23-21 te sterk voor de ploeg van vertrekkend PKC-trainers Daniël Hulzebosch en Daan Euser. Voor rust hadden de Papendrechters, die zonder Laurens Leeuwenhoek speelden, nog een minimale voorsprong met 13-12. Het fysieke spel van KZ maakte na rust pas het verschil. Voor PKC is het de eerste nederlaag van het seizoen. PKC is door de nederlaag koploper af. De Papendrechters staan met elf punten uit zeven wedstrijden tweede, één punt achter het Friese LDODK.

Waterpolo

De dames van ZPB hebben het jaar 2019 niet af kunnen sluiten met een zege. In Barendrecht verloor ZPB met 12-7. Het gat tussen Polar Bears en ZPB werd in het eerste kwart al gemaakt. De Edense bezoekers kwamen snel op een 4-1 voorsprong en gaven die niet meer uit handen. ZPB sluit 2019 af met een zevende plaats in de eredivisie met negen punten uit acht wedstrijden.