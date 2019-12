Halil Dervisoglu: 'Waarschijnlijk blijf ik bij Brentford'

Halil Dervisoglu heeft zaterdagavond waarschijnlijk in de 3-0 zege op AZ zijn laatste wedstrijd voor Sparta gespeeld. Het jeugdproduct van de Kasteelclub maakt per 1 januari de overstap naar Brentford. Sparta probeert de spits nog een jaar te huren van de Londense club, maar Dervisoglu denkt niet dat dat gebeurd. "Waarschijnlijk is dit mijn laatste wedstrijd voor Sparta"

Toch houdt Dervisoglu nog een slag om de arm rondom zijn vertrek. "Ik weet natuurlijk niet wat er gaat gebeuren de aankomende tijd. Misschien kom ik terug, maar waarschijnlijk blijf ik gewoon bij Brentford."

Spelen

Voor die zekerheid rondom of Dervisoglu nog een jaar door Brentford aan Sparta wordt verhuurd zijn de aankomende dagen belangrijk denkt de aanvaller. "Morgen vlieg ik naar London. Daarna heb ik een gesprek met de trainer. Aan de hand van dat gesprek en de trainingen den ik dat er een besluit gaat komen over mijn toekomst. Maar op dit moment ga ik daar hoogstwaarschijnlijk starten. Ik zou het niet erg vinden om nog een half jaar bij Sparta te blijven, maar ik zou het ook niet erg vinden om naar Brentford te gaan. Voor mij is het belangrijk dat ik aan spelen toekom."

Dervisoglu maakte in 58 wedstrijden voor Sparta zestien doelpunten maar scoorde tot de wedstrijd tegen AZ nog geen strafschop. "Ik had voor nog geen strafschop gemaakt voor Sparta. Het is mooi dat ik nu ook een penalty heb gescoord. Dat kan ik afstrepen van mijn lijstje. Het is voor mij een hele mooie avond."

Publiekswissel

In de 77e minuut kreeg Dervisoglu van trainer Henk Fraser een publiekswissel. Het publiek stond op en scandeerde de Dervisoglu's naam. "Dat was een mooi gevoel. Ik heb hier zoveel meegemaakt, dat kwam als een flits in mijn hoofd. Ik dank Fraser dat hij mij zoiets heeft gegund en ik ben blij dat ik met hem heb samen mogen werken.