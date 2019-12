Expert ANWB: Ledverlichting in koplampen vaak te fel

De ANWB krijgt veel klachten van automobilisten over de felle ledverlichting van koplampen. Negen van de tien nieuwe auto's heeft ledverlichting in de koplampen. "Ze zijn vaak te fel voor tegenligger", zegt Erik Jan de Jong van de ANWB.

De ANWB krijgt steeds meer klachten over verblindende ledverlichting van tegenliggers. "Qua levensduur, betrouwbaarheid en stroomverbruik zijn ze wel heel voordelig", zegt Erik Jan de Jong van de ANWB. "Maar de lichtintensiteit is vaak te sterk. Je kijkt in een hele bak licht."

Fel als de zon

Tijdens een onderzoek dat de ANWB heeft gedaan, kwam zelfs één auto naar voren waarvan de koplampen op 20 cm afstand drie keer zo fel waren als wanneer je recht in de zon kijkt. Ledverlichting kun je niet handmatig afstellen, dat gaat automatisch en is in de fabriek afgesteld. De Jong: "Eigenlijk zouden ze variabel moeten zouden zijn, maar dat is nu niet het geval."

De ANWB is in gesprek met de industrie over de lichtsterkte. "Het kan zelfs gevaarlijk zijn om lang in zo'n lichtbundel te kijken, dus er moet ergens een grens worden getrokken."