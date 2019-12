Verdachte containerbranden Vlaardingen had wapen en vuurwerkbommen in huis

Een 21-jarige Vlaardinger is vrijdagavond opgepakt in verband met de containerbranden die de afgelopen weken in Vlaardingen zijn aangestoken. In de woning van de verdachte werden een vuurwapen en zelfgeknutselde vuurwerkbommen aangetroffen.

Op het moment dat de verdachte werd aangehouden, was er een paar straten verderop daadwerkelijk brand in de Da Costastraat.

De politie vond bij uitvoerig onderzoek in de woning van de verdachte naast het vuurwapen en de vuurwerkbommen ook zwaar illegaal vuurwerk. De vuurwerkbommen werden in de Broekpolder onschadelijk gemaakt door de explosievenopruimingsdienst. De kracht van de explosie was vergelijkbaar met die van een plofkraak.

De politie zoekt nog meer informatie en beelden om het onderzoek naar de branden af te ronden.