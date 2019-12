Een man is vrijdagavond mishandeld in Schiedam. Dat gebeurde voor een horeca-zaak op de Vlaardingerdijk. Vlak daarvoor had hij ruzie.

Het slachtoffer van 29 jaar oud werd bewusteloos achtergelaten. Hij had dan ook rake klappen gekregen, werd later duidelijk in een specialistisch ziekenhuis. Hij heeft een schedelbreuk en interne bloedingen in zijn hoofd.

De politie zoekt getuigen en de dader.