Streetart eerbetoon aan Deelder: 'Hoe meer aandacht we aan hem besteden, hoe langer hij blijft leven'

Op één van de muren achter het Sportcentrum Schuttersveld in Crooswijk prijkt een streetartkunstwerk als eerbetoon aan Jules Deelder. Het werk is gemaakt door John van Dalen van Vandalendesign en Sjoerd Wopereis. "Jules was één van ons, een excentrieke man, een creatieve geest", aldus Van Dalen.

De makers voelden zich geroepen om dit kunstwerk te creëren als eerbetoon aan stadsicoon Deelder. "Jules Deelder is Rotterdam. Zijn gedichten zijn een inspiratie. En hij neemt geen blad voor de mond, dat is wat een echte Rotterdammer is", legt Van Dalen uit. "En hoe meer aandacht we aan hem besteden, hoe langer hij blijft leven."

Voor de streetart lieten de makers zich inspireren door een tekening van illustrator Steve Nestorovski. "We vonden die illustratie zo'n mooi typerend beeld, Jules met z'n vlinderbril."

'Tering! Die is overleden'

Het nieuws van Deelders overlijden kwam hard aan bij Van Dalen: "Ik schrok. Ik kreeg een bericht op m'n telefoon met het nieuws en toen dacht ik: Hè, kan die ook dood? Tering! Die is overleden. Dit zag ik niet aankomen".

Van Dalen en Wopereis kozen om het kunstwerk te maken in Crooswijk, omdat juist hier het kunstwerk opvalt. "Mensen kunnen er bij stilstaan en rustig naar kijken", licht Van Dalen toe.