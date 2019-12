Een baan dankzij een knipbeurt: 'Ik voel me nieuw en mooi'

Trots kijkt kapster Leny de Smit naar de tafel met mensen die ze de afgelopen tijd heeft geknipt. "Van de negen dames hebben vier een baan." Afgelopen jaar konden mensen met een kleine beurs elke woensdag terecht in de bibliotheek in Capelle aan den IJssel voor een gratis knipbeurt en advies. Op de terugkomdag hoort ze de succesverhalen van de mensen die ze geknipt heeft.

Leny kijkt tevreden terug op het project Geknipt voor de Toekomst. "Het is heel leuk om te doen. Vooral omdat je ziet wat er met de mensen gebeurt. Je ziet ze veranderen. Niet alleen het haar, maar ook door het contact en het gesprek dat je met ze hebt."

"Het was een mooie ervaring. Ik voelde me nieuw en mooi", zegt Milena Malbancheva met accent. Ze komt uit Bulgarije en kon een jaar geleden nog geen Nederlands. Daarnaast was ze werkloos. Na een gesprek met Leny en een knipbeurt veranderde haar leven. "Ik heb nu een bijbaan gevonden." De toekomst ziet ze positief tegemoet. "Ik zie mezelf hier een goede baan hebben met mijn gezin."

Na drie jaar weer een baan

Ook het leven van Jane Algoe is door Leny positief veranderd. Ze is een van de twaalf mensen die aanwezig waren tijdens de terugkomdag. Na drie jaar werkloos heeft ze weer een baan en dit heeft ze te danken aan de knipbeurt van Leny zegt ze. "Het eerste wat je presenteert is hoe je eruit ziet. Het kan alleen maar beter in de toekomst. Maar dat ligt ook aan jezelf."