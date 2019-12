Excelsior sluit eerste seizoenshelft af met thuisnederlaag tegen koploper Cambuur (1-3)

Excelsior in het Van Donge & De Roo Stadion in actie tegen koploper SC Cambuur

Excelsior is zondag in de Keuken Kampioen Divisie in eigen huis onderuit gegaan tegen SC Cambuur. De Friezen zegevierden met 3-1 in Kralingen. Robert Mühren, Jamie Jacobs en Issa Kallon maakten de doelpunten voor de bezoekers, Rai Vloet bracht zeven minuten voor tijd de spanning nog even terug.

Excelsior begon uiterst ongelukkig aan het thuisduel tegen de koploper van de Eerste Divisie. Luigi Bruins duwde in de tiende minuut Jamie Jacobs in het strafschopgebied omver, waardoor de bal op de stip ging. Oud-Spartaan Robert Mühren schoot de strafschop binnen: 0-1. Excelsior kreeg via Elias Mar Omarsson en Joël Zwarts mogelijkheden op de gelijkmaker, maar die viel niet.

0-2 en kansen op 0-3

Sterker nog: Cambuur kon na dertig minuten de voorsprong verdubbelen. Jamie Jacobs, die eerder al een strafschop versierde, scoorde na een voorzet van de linkerkant, de 0-2. Jarchinio Antonia kon er voor rust ook nog 0-3 van maken, maar hij tikte na een goede voorzet naast. Issa Kallon schoot ook nog op de paal, maar er werd toch met 0-2 gerust.

Excelsior-trainer Ricardo Moniz greep in de rust in. Elias mar Omarsson en Siebe Horemans verlieten het veld, Thomas Verhaar en Stijn Meijer vervingen het tweetal. Excelsior kreeg daarna wat kansen op de aansluitingstreffer, onder andere via Dogucan Haspolat, die op de vuisten van Sonny Stevens schoot.

Aansluiting, geen punt

Mees Hoedemakers kreeg namens Cambuur nog een enorme kans op de 0-3, maar die bal ging er op miraculeuze wijze niet in. Excelsior scoorde even later wel. Rai Vloet kon de spanning zo'n zeven minuten voor tijd terugbrengen, maar meer leverde het niet op. Issa Kallon kan in de absolute slotfase namelijk nog de 1-3 binnenschieten.

Door de nederlaag neemt Cambuur afstand van Excelsior. De Kralingers staan nu vijfde in de Keuken Kampioen Divisie met 34 punten, Cambuur is koploper met 45 punten.

Scoreverloop Excelsior-Cambuur

10' 0-1 Robert Mühren (strafschop)

29' 0-2 Jamie Jacobs

83' 1-2 Rai Vloet

89' 1-3 Issa Kallon