Pareltjes Kökcü en Toornstra leveren Feyenoord zwaarbevochten overwinning op bij FC Utrecht

Feyenoord heeft zondag de belangrijke uitwedstrijd tegen FC Utrecht gewonnen. De Rotterdammers zegevierden in Utrecht met 1-2. Orkun Kökcü en Jens Toornstra scoorde twee mooie doelpunten, Justin Hoogma maakte de treffer voor Utrecht. Hij kreeg tien minuten voor tijd ook een rode kaart.

FC Utrecht was het eerste kwartier eigenlijk een stuk sterker dan Feyenoord. De Utrechters werden onder andere via Issah Abass gevaarlijk. Maar het was Feyenoord dat op voorsprong kwam. Orkun Kökcü haalde van afstand gecontroleerd en bekeken uit: 0-1.

Feyenoord kon niet lang genieten van de voorsprong. Justin Hoogma kopte een hoekschop twee minuten later krachtig binnen: 1-1. Ondanks kansen aan beide kanten, gingen beide ploegen met die stand rusten.

Tweede mooie goal

In de tweede helft zette Utrecht aan en kreeg het weer verschillende kansen. Het schoot zelfs een keer op de paal en op Kenneth Vermeer, maar het leverde geen goals op. Feyenoord kon op zijn beurt wel scoren. Jens Toornstra haalde venijnig uit na een mooie aanval van de Rotterdammers: 1-2.

Utrecht eindigde de wedstrijd niet met elf man. Doelpuntenmaker Justin Hoogma moest het veld tien minuten voor tijd verlaten nadat hij Luis Sinisterra had neergehaald, die door kon lopen op het doel.

Ondanks een offensief van Utrecht, bleef het bij 1-2 en gaat Feyenoord met een vijfde plek en 31 punten de winterstop in.

Scoreverloop

15' 0-1 Orkun Kökcü

17' 1-1 Justin Hoogma

50' 1-2 Jens Toornstra