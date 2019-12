Johan de Boterhammenman krijgt elektrisch autootje en welverdiende vakantie

Tijdens Marja's Spetterende Bingo Show in de Rotterdamse Doelen zondag heeft Johan de Boterhammenman een elektrisch karretje gekregen van Marja van Katendrecht. Johan is meer dan blij. Er was zoveel geld opgehaald dat er een flink bedrag over was. Dat geld gaat naar de stichting van Johan.

Johan Muurlink, ook wel bekend als de Boterhammenman, smeert dagelijks brood voor schoolkinderen in Rotterdam-Zuid die in armoede opgroeien en zonder eten naar school gaan.

Johan betaalt het fruit dat hij bij de lunchpakketjes stopt uit eigen zak. Hij kan sinds kort elke dag 50 kilo fruit ophalen bij de veiling in Barendrecht, maar fietsen is geen optie. Johan's gezondheid is daarvoor te slecht.



Marja van Katendrecht zamelde daarom tijdens haar Bingoshow op Radio Rijnmond geld in voor een elektrisch karretje voor Johan. Ze haalde ruim 8500 euro op.VakantieJohan werd aan het einde van de Bingoshow in De Doelen ook nog verrast met een reischeque. Van dat geld, bij elkaar gelegd door Marja, een reisbureau en nog een paar mensen, wil Johan heel graag naar Indonesië. "Toen ik die reischeque kreeg, viel ik wel even stil", zegt Johan na afloop van de Bingoshow.

Toen Johan begon met boterhammen smeren, gebruikte hij daarvoor het spaargeld waarvan hij eigenlijk met zijn zoon op vakantie naar Japan of Indonesië wilde gaan.

Ondanks meerdere flinke tegenslagen rond zijn gezondheid en die van mensen op hem heen, wil Johan positief blijven. "Haten en boos zijn schiet niet op, dat zet geen zoden aan de dijk", zegt Johan.



Na de vakantie gaat Johan met het karretje naar Barendrecht rijden om het fruit op te halen.