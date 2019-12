Auto uit Maas getakeld in onderzoek naar mogelijk misdrijf Parkkade

De politie heeft zondagavond laat met duikers en een drijvende kraan een zwarte auto uit met gebarsten ruiten uit de Maas getakeld. Al de hele dag werd gezocht naar een auto met mogelijk een lichaam erin, maar of dit de gezochte auto is, kan de woordvoerder van de politie nog niet bevestigen.

De zoektocht aan de Parkkade in Rotterdam begon toen in de nacht van zaterdag op zondag de bestuurder met een steekwond uit de Maas werd gehaald. De 38-jarige Rotterdammer werd naar het ziekenhuis gebracht en is door de politie aangehouden. Een halve dag later verklaarde hij dat er nog iemand in de auto zat toen die in het water terecht kwam.

De politie heeft met duikers en sonarboten naar de auto gezocht. Die werd zo'n 60 meter uit de kant gevonden en naar boven getakeld.

De politie onderzoekt nu of er een lichaam in de auto zit, zoals de bestuurde eerder op de dag heeft verklaard.