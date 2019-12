Stormloop op gratis Songfestivalkaartjes voor Rotterdamse minima blijft uit

Zo'n 1500 Rotterdammers met een kleine beurs hebben zich inmiddels aangemeld voor gratis kaarten voor het Eurovisie Songfestival in mei in Rotterdam. Dat meldt Ingrid Adriaanse van de organisatie. Voor mensen met een smalle beurs zijn 4250 keer twee kaarten beschikbaar.

Van een stormloop op de gratis kaarten, waarvoor mensen zich sinds 11 december kunnen aanmelden, lijkt geen sprake. En dat terwijl de kaartjes die op 12 december in de verkoop gingen, binnen no-time waren uitverkocht.



Toch is Adriaanse tevreden over de aanmeldingen tot nog toe. "Er zijn inderdaad nog steeds kaarten beschikbaar. Maar we moeten eerlijk zeggen, de aanmelding is pas open vanaf 11 december. In een week hadden we duizend aanmeldingen en nu 1500."

Wel worden medewerkers van wijkteams gevraagd om de minima extra te attenderen op de gratis kaarten. "Zij hebben al persoonlijk contact met mensen die bijvoorbeeld schulden hebben."

Aanmelden

Rotterdamse minima kunnen zich tot 7 januari aanmelden voor de gratis kaarten. Dat kan via de website van de gemeente of bij twee fysieke locaties. In maart horen de gelukkigen of zij bij een van de negen shows aanwezig mogen zijn. Drie daarvan zijn liveshows (twee halve finales en één finale). Elke winnaar krijgt twee kaarten. De precieze plekken worden pas op de dag van de show duidelijk.



"Pas op 7 januari weten we hoeveel inschrijvingen er zijn. Als dat er meer dan 4250 zijn, moet er toch nog een notaris aan te pas komen om te loten." Mensen die zich nu al hebben aangemeld, zijn niet meteen verzekerd van tickets. "Bij de actievoorwaarden hoort een looptijd. Of je je nu als eerste of laatste inschrijft; iedereen maakt evenveel kans."