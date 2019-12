Zoektocht op de Maasvlakte na vondst kiteboards

De zoektocht in het water werd rond 09:00 uur opgestart. Daarbij werd onder meer een helikopter en vliegtuig ingezet van de kustwacht. Iets meer dan een uur later was er nog niemand gevonden en is de zoektocht vanuit de brandweer en kustwacht gestaakt. "Er worden ook geen mensen vermist", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De Zeehavenpolitie vraagt mensen die weten van wie de kiteboards zijn, om contact op te nemen.