Fred Westerbeke nieuwe chef politie Rotterdam

Fred Westerbeke wordt per april de nieuwe chef van de Eenheid Rotterdam van de politie. De 57-jarige Westerbeke is de opvolger van Hans Vissers, die eerder dit jaar als tijdelijk vervanger van Frank Paauw werd aangesteld. Paauw vertrok in het voorjaar naar Amsterdam.

"Ik ben zeer gemotiveerd om mij in te mogen zetten voor de politie en meer in het bijzonder de eenheid Rotterdam. Het is tenslotte de regio waar ik al zo veel jaren woon, werk en leef en ik ooit als jonge politieman begon", zegt Westerbeke in een eerste reactie.

"Na elf prachtige jaren bij het Openbaar Ministerie, een organisatie met geweldige mensen en veel betrokkenheid en kwaliteit, beschouw ik het als een voorrecht om over te mogen stappen. Mijn nieuwe functie zorgt voor een mooie overlap om verder te kunnen werken aan de veiligheid en leefbaarheid in deze voor mij mooiste regio van Nederland en daarmee is in feite mijn cirkel rond."

Geen onbekende

Dat Westerbeke de voornaamste kandidaat was, zong al langer rond. Hij is geen onbekende voor de Rijnmond. Westerbeke was tussen 2011 en 2014 al hoofdofficier van justitie in Rotterdam. In die functie maakte hij al onderdeel uit van de driehoek met burgemeester Aboutaleb en politiechef Paauw.



Aboutaleb noemt de terugkeer van Westerbeke goed nieuws voor de Rotterdamse regio. "Met Fred Westerbeke krijgt de Eenheid Rotterdam een ervaren en betrokken politiechef. Hij is de juiste man op de juiste plek om de veiligheidsvraagstukken in deze regio op te pakken." Ook de Dordtse burgemeester Wouter Kolff zegt verheugd te zijn met de komst van Westerbeke.

Uiteraard is ook Erik Akerboom, de baas van de nationale politie, blij. "In de persoon van Fred Westerbeke hebben we een zeer ervaren nieuwe politiechef voor de Eenheid Rotterdam gevonden," vindt hij. "Iemand die het gebied goed kent, het politievak goed kent en waardevolle ervaring van buiten het korps meebrengt."

Westerbeke vertrok in 2014 naar het Landelijk Parket. Niet omdat hij klaar was. Het was onderdeel van de carrousel om hoofdofficier Marc van Nimwegen van het Parket Generaal naar Rotterdam te laten doorstromen. Van Nimwegen struikelde dit jaar door tal van zaken, waaronder zijn verzwegen verhouding met Marianne Bloos.



Westerbeke groeide op in Zwolle. Hij volgde de politieacademie en ging als agent aan de slag in Rotterdam-Zuid. Daarna studeerde hij Rechten aan de Erasmus Universiteit. Vervolgens bekleedde hij diverse functies bij justitie en politie. Zo was hij onder meer plaatsvervangend korpschef in Kennemerland en bij de KLPD.

De laatste jaren maakte Westerbeke indruk als hoofdofficier van het Landelijke Parket en leidinggevende van het internationaal onderzoek naar de aanslag op de MH17.

De sportief aangelegde Westerbeke was vroeger een verdienstelijk hockeyer bij de Zwolse Mixed Hockey Club. Zijn liefde voor het voetbal verdeelt hij tussen PEC Zwolle en Feyenoord.