Pascal Bosschaart in FC Rijnmond

Oud-Feyenoorder en Rotterdammer Pascal Bosschaart schuift maandagmiddag aan in FC Rijnmond. Bosschaart is tegenwoordig assistent-trainer bij Cambuur en zag zijn ploeg donderdag en zondag goed spelen tegen Feyenoord en Excelsior.

Vorige week maakte Cambuur het Feyenoord negentig minuten behoorlijk lastig in de beker. De Rotterdammers ontsnapten uiteindelijk door een late goal van Marcos Senesi. Zondagmiddag won de lijstaanvoerder in de Keuken Kampioen Divisie vervolgens met 3-1 van Excelsior in het Van Donge & De Roo Stadion.

Naast Bosschaart zitten analist Emile Schelvis en verslaggever Sinclair Bischop aan tafel bij presentator Bart Nolles. FC Rijnmond begint om 17.20 uur en wordt daarna ieder uur herhaald.