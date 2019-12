Podcast Rijnmond: 'Wat als Feyenoord met Advocaat was begonnen?'

"Wat als Feyenoord het seizoen met Dick Advocaat was begonnen?", vroeg Feyenoord-watcher Sinclair Bischop zich af in Podcast Rijnmond. De Rotterdammers klopten FC Utrecht in Stadion Galgenwaard met 2-1 en klommen naar de vijfde plaats in de eredivisie. Onder leiding van Advocaat verloor Feyenoord nog niet in de competitie.

"Het begint dat er geen klik was tussen Jaap Stam en de spelersgroep", blikt Bischop terug op de eerste seizoenshelft van Feyenoord. "In ieder geval zijn er punten ingeleverd waarbij je had kunnen denken: wat als Feyenoord die ook had gehad?"

Bischop is van mening dat Feyenoord met Advocaat nog hoger kan eindigen. "Er is meer duidelijkheid en de spelers ogen fit. Misschien komt die winterstop juist niet geroepen voor Feyenoord, want Feyenoord zit in een flow."

'Sparta had dit heel erg nodig'

Naast Bischop ontving presentator Peter van Drunen ook sportverslaggevers Jesse van Someren en Sjoerd de Vos in de studio van Podcast Rijnmond. Volgens Van Someren gaat Sparta na de knappe 3-0 zege tegen AZ met een heel andere toon de winterstop in. "Deze overwinning had Sparta erg nodig", stelt Van Someren.

"Het kon alleen maar op deze manier", vindt Van Someren, verwijzend naar de rode kaart voor AZ-doelman Marco Bizot. Bischop is het niet helemaal met Van Someren eens. "Sparta speelt fris voetbal", zegt Bischop. "Misschien had Sparta ook tegen elf man voor een stunt kunnen zorgen. Sparta deed het goed."

'Damen voelde zich niet gesteund'

De Vos zag Excelsior-Cambuur (1-3) op Woudestein. De Kralingers hadden vooral het in de eerste helft lastig tegen de koploper van de eerste divisie. Ook spraken de mannen in Podcast Rijnmond over de uitspraken van Excelsior-doelman Alessandro Damen na afloop van de wedstrijd.

Damen kwam volgens De Vos briesend de spelerstunnel binnen. "Als journalist moet je dan de vraag stellen wat er is gebeurd", zegt De Vos. "Het feit is dat Damen zich niet gesteund voelde door het Excelsior-publiek."

Luister hierboven naar de volledige editie van Podcast Rijnmond. Daarin kiezen Peter van Drunen, Sinclair Bischop, Sjoerd de Vos en Jesse van Someren ook de Rijnmonder van de Week.