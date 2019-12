Nachtelijk parkeerverbod voor vrachtwagens in Zwijndrecht

Slapen in vrachtwagens mag niet meer in Zwijndrecht

Vooral rond de Lindtsedijk en de Uilenkade in Zwijndrecht zetten veel vrachtwagenchauffeurs hun wagens stil om te kunnen overnachten. Omwonenden klagen over de rommel die ze achterlaten. Ook zouden chauffeurs hun behoefte in de bosjes doen.

Volgens het gemeentebestuur is de overlast verergerd sinds de gemeente Rotterdam strenger is gaan handhaven op illegaal overnachten. Chauffeurs, veelal uit het buitenland, wijken daarom uit naar omliggende gemeenten.

Eerder had Zwijndrecht het probleem ook al geprobeerd aan te pakken door een verbod in stellen voor het slapen in vrachtwagens. Dit verbod bleek moeilijk te handhaven en daarom is nu gekozen voor een nachtelijk parkeerverbod.

Bedrijven uit Zwijndrecht mogen nog wel hun wagens parkeren en krijgen daarvoor een aparte vergunning. Ook wil Zwijndrecht een speciale parkeerplaats gaan inrichten voor vrachtwagens, waar chauffeurs tegen betaling kunnen overnachten.