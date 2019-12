Condoleanceregister voor Jules Deelder geopend

Het condoleanceboek in het Stadhuis in Rotterdam. Foto: Gemeente Rotterdam

Het condoleanceregister voor de overleden nachtburgemeester Jules Deelder is zojuist geopend. Het boek is te tekenen in het stadhuis van Rotterdam.

De dichter, performer en muzikant overleed vorige week op 75-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn vrouw en dochter in het Erasmus MC. Hij was al een paar dagen ziek.



Het condoleanceregister ligt in de hal van het stadhuis en is tot en met 31 december te tekenen tijdens kantooruren. Met kerst en in het weekend is het stadhuis gesloten.

Deelder wordt op oudjaarsdag in besloten kring begraven.