Straatbarbier geeft daklozen vertrouwen door knipbeurt

'Vandaag knippen door de barbier', prijkt op een papiertje in de hal van dagopvang De Sluis van het Leger Des Heils. Al snel is de lijst vol omdat Sjoerd maar twee uur heeft om te knippen. De gelukkigen vragen veelal dezelfde coupe: zijkanten kort met bovenop nog lengte.

Hij begint met dakloze Antonio. "Dit kapsel is makkelijk en je ziet er verzorgd uit. Dan kan je weer achter de vrouwen aan", zegt Sjoerd. Grapjes domineren de knipbeurt, maar er komt ook een serieus gesprek. Volgens Sjoerd leven we in een maatschappij waarbij ons uiterlijk invloed heeft op de manier waarop mensen met elkaar omgaan. "Ik wil daklozen dichterbij normaal contact brengen met anderen en de maatschappij."

Sociale aspect

Sjoerd knipt voornamelijk in huiskamers of plekken waar mensen samenkomen. De band die hij krijgt met de mensen die hij knipt vind hij waardevol en hij geniet van het sociale aspect van zijn werk. "Je merkt dat er een groepsgevoel ontstaat. Mensen kletsen met elkaar zoals bij een normale kapper. Dat vind ik leuk."

De knipbeurten gaan in rap tempo. Dakloze Tony is inmiddels in de stoel gaan zitten. Vanuit nachtopvang William Booth-huis is hij direct naar de dagopvang gegaan. "Ik vind het een mooi initiatief en blij dat hij dit doet."

Sollicitatiegesprek

Het hoopje haar op de grond wordt steeds groter. Dakloze Frank is de volgende in de rij. "Ik vind het een goeie zaak dat Sjoerd dit doet voor mensen die niets hebben." Voor Frank komt de knipbeurt als geroepen. De volgende dag heeft hij een sollicitatiegesprek. Sjoerd hoopt dat hij Frank door de knipbeurt weer een stap dichter bij het normale leven kan brengen.

"Het begint allemaal met een baan. Maar als je die baan niet kan krijgen omdat je er onverzorgd uitziet dan heb je een probleem." Met een trotse blik kijkt Frank naar zijn nieuwe coupe in de spiegel. "Ik heb nu meer vertrouwen in het sollicitatiegesprek."

Straatbarbierbus

Sjoerd heeft nog een droom: daklozen knippen vanuit een straatbarbierbus. Hij is daarom een crowfundactie begonnen om deze bus aan te schaffen. Op zijn website is hier meer over te lezen.

Lees ook:

- Dossier Dakloos

Het aantal mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland is de afgelopen tien jaar verdubbeld tot 40 duizend. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Dossier Dakloos gaat verslaggever Tenny Tenzer op zoek naar de verhalen achter de cijfers in de regio Rijnmond. Tenzer portretteert mensen die op straat leven, maar focust zich ook op initiatieven die het leed van daklozen verzachten.