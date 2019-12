Dossier Dakloos: Dakloze Hassan krijgt de sleutel naar een nieuwe toekomst

De sleutel naar een nieuw huis en een nieuwe toekomst. Dat is wat Housing First doet voor langdurige daklozen. Het is een samenwerking tussen de Gemeente Rotterdam, welzijnsorganisaties en woningcorporaties. Eind september begon dit project in Rotterdam en loopt tot januari 2020. Uiteindelijk moeten 25 daklozen een huis krijgen.

Vier jaar lang is Hassan dakloos geweest. Hij heeft buiten, in parkeergarages en in de nachtopvang geslapen. Met een smoes is hij door zijn begeleider Mark Koolmees van het Leger des Heils naar een flat gelokt. Mensen in de opvang krijgen voor klusjes een vergoeding. Eenmaal in de woonkamer zegt Mark de magische woorden: "Dit is jouw huis vriend!".

'Dit is jouw huis vriend!' Mark tegen Hassan

Vol ongeloof en met waterige ogen doet Hassan een vreugdedansje in zijn nieuwe woonkamer. "Ik had geen idee. Dit is een verrassing. Ik dacht dat dit niet ging gebeuren vandaag." Mark Koolmees is veldwerker bij het Leger des Heils. Hij kent Hassan van de soepbus en zag dat hij een grote hulpvraag had. "Ik ben met hem in gesprek gegaan en daarna is het traject gestart."

Beau van Erven Dorens

Presentator Beau van Erven Dorens heeft succes met programma's waar hij daklozen helpt zoals The Rotterdam Project. In zijn nieuwste programma De Sleutel biedt hij net als het Housing First project een huis aan daklozen. Volgens hem werkt de persoonlijke aanpak bij deze groep. "Wat geven een beetje liefde. Dat is wat daklozen nodig hebben. Je moet aan de kant van de dakloze staan en dat is wat we heel goed doen."

Hassan wordt begeleid door meerdere medewerkers van het Leger des Heils. Ze helpen hem met vragen en administratieve zaken zoals het aanvragen van een DigiD. Het project levert naast een dak boven het hoofd nog veel meer op. Hassan krijgt nu ook een bijstandsuitkering in plaats van een daklozenuitkering. Hij ziet de toekomst rooskleurig tegemoet. "Wij gaan nog verder bouwen."

