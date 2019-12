Bekerduel Fortuna-Feyenoord op dinsdag 21 januari

Afgelopen donderdag wonnen de Rotterdammers met pijn en moeite van Cambuur, na een bevrijdende goal van Marcos Senesi in de laatste minuten. Bij winst op Fortuna Sittard in januari, treft Feyenoord in de kwartfinale de winnaar van het duel tussen SC Heerenveen en Willem II. Als de ploeg van Dick Advocaat de halve finale haalt wacht NAC, AZ, TOP Oss of PSV.

Fortuna-Feyenoord is 21 januari uiteraard in zijn geheel live te volgen via Radio Rijnmond.