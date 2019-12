Dossier Dakloos: Ex-dakloze Giovanni: 'De piano is mijn redding geweest'

Verslaafd, dakloos en geen enkel toekomstperspectief. Zo zag het leven van Giovanni een jaar geleden eruit. De omslag kwam toen hij op een dagbesteding een piano zag staan. De onervaren Giovanni besloot te gaan spelen. "De piano is mijn redding geweest. Ik had geen zin meer in drugs omdat ik mijn tijd hierin stak." Tegenwoordig heeft hij betaalde optredens.

De twintigjarige Giovanni laat twee plekken zien waar hij tot een jaar gelden sliep. De eerste plek is in het centrum van Rotterdam. Via een parkeergarage en langs een smalle richel komen we uit op het dak van een gebouw met prachtig uitzicht op de Laurenskerk. Giovanni loopt naar een plek die beschut is tegen de wind.

"Deze muur houdt warmte vast en hier sliep ik. Ik deed benzo's (spierverslapper, ontspanningsmiddel), blowde en dronk veel. At niet. Ik was alleen maar op zoek naar manieren om aan verdovende middelen te komen."

De tweede plek is in de aankomsthal van Station Rotterdam Centraal. Hij loopt naar een bankje in het midden van de hal en demonstreert hoe hij sliep. "Ik had alleen een sporttas met vieze, ongewassen kleding. Die gebruikte ik als kussen. Zo kon ik op dit bankje slapen."

Ongeleid projectiel

Na een tijdje kwam hij in Maaszicht terecht. Dit is een instelling waar jongeren onder begeleiding kunnen wonen en bouwen aan hun toekomst. Hier heeft Giovanni leren pianospelen. Het begon met een akkoord uit het hiphopnummer Still Dre van Dr. Dre. Na een paar weken had hij dit onder de knie en dat veranderde zijn leven. Hij kreeg weer zelfvertrouwen.

In die tijd was Ruud Roggeveen zijn mentor in Maaszicht. Hij stelt dat het pianospel van Giovanni beter is geworden en heeft hem ook als persoon zien groeien in het laatste jaar. "Hij kwam binnen als een ongeleid projectiel, was niet gediend van regels en vond zich overal slachtoffer van. Ik vind het daarom mooi om te zien wat hij geleerd heeft het afgelopen jaar."

Toekomst

Momenteel zit Giovanni in een begeleid wonen-trajecten en is hij afgekickt van de drugs. Het winnen van een talentenjacht opende de deuren naar betaalde piano-optredens. Hij ziet de toekomst rooskleurig tegemoet. "Ik hoop dat ik wat kan bereiken met muziek en entertainment. Daarnaast wil ik iets voor de maatschappij doen: jongeren coachen of daklozen helpen. Ik geloof dat ik daarin veel kan betekenen."

