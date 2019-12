Kerstdorp van mevrouw Dollekens groeit uit z'n jas

Mevrouw Dollekens over haar kerstdorp in huis: 'Je hebt niet door dat het uit de hand loopt'

Het kerstdorp in de woonkamer van mevrouw Dollekens in Capelle aan den IJssel

Als er iemand is die niet kan wachten tot kerst, dan is het mevrouw Dollekens uit Capelle aan den IJssel wel. Zij heeft in haar flat in de Beemsterhoek een heel kerstdorp in haar woonkamer staan. "Dit is een uit de hand gelopen hobby", erkent ze.