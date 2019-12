Dossier Dakloos: 'Dakloos worden; het kan iedereen gebeuren'

Rotterdam telt meerdere nachtopvangen, toch zitten ze allemaal vol. Het William Booth-huis in Rotterdam Coolhaven van het Leger des Heils is er een van. Zevenenveertig daklozen kunnen hier terecht voor een warme maaltijd en een bed. Verslaggever Tenny Tenzer wilde weten hoe dat is en blijft een nachtje slapen tussen de daklozen in deze nachtopvang.

De deuren van de nachtopvang gaan om 16:15 uur open en dan stroomt het vol met mensen. De welbespraakte Manon Swarts is sinds een paar maanden bewoner in het Wiliam Booth-Huis (WB-Huis). Ze schenkt soep in. Twintig jaar heeft ze in Frankrijk gewoond en is daar werkloos geworden. Ze is teruggekomen naar Nederland omdat ze daar geen uitzicht had op een nieuwe baan.

Manon begint vanaf 1 januari bij een nieuwe werkgever. "Daar ben ik heel erg blij mee. Dan kan alles weer een beetje normaal worden. Er zijn mensen die er tegen opzien om hier te verblijven. Ik vind het niet rampzalig."

Een bewoonster die anoniem wil blijven heeft een andere mening. Ze zegt dat iedereen in deze nachtopvang op dezelfde hoop wordt gegooid en vindt dat een kwalijke zaak. "Er moet eerst een scan worden gemaakt van mensen om te kijken of ze verslaafd, alcoholist zijn of psychische problemen hebben. Je weet niet wat er in de nacht met je kan gebeuren. Ik vind dat heel gevaarlijk."

Het licht in de slaapzaal gaat om 22:00 uur uit. Volgens groepsbegeleidster Nathalie Ceder hebben daklozen naast een dak boven het hoofd voornamelijk een kans nodig om terug te keren in de maatschappij. "Ik geef ze het gevoel dat ze niet minder zijn. Dat ze gelijk zijn."

Drie personen geweigerd

Er zijn die avond drie personen geweigerd bij de nachtopvang. In de zaal waar onze verslaggever sliep, waren minstens drie bedden leeg. Siemen van der Net, teammanager van het WB-Huis verklaart: "Bedden worden gereserveerd. Het kan zijn dat die mensen niet opdagen. Dan kom je er 's avonds achter dat je lege bedden hebt. Daarnaast moeten we altijd een aantal lege bedden overhouden voor crisisopvang."

De wekronde is om 07:00 uur. Bewoners hebben dan nog een uur om te verschonen en om te ontbijten. Om 08:00 uur moet de nachtopvang leeg zijn. Bewoners waaien uit naar de dagopvang, hun werk of elders.

Opvallend is de diversiteit van de bewoners. Het zijn niet alleen maar verslaafden en alcoholisten, maar ook mensen met werk, zwangere vrouwen en personen die uit verbroken relaties komen. Dakloos worden. Het kan iedereen gebeuren.

