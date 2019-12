5000 kilo vuurwerk verkeerd opgeslagen in Krimpen aan den IJssel

Dozen vuurwerk in barretje Foto: DCMR

Een vuurwerkverkooppunt in Krimpen aan den IJssel is onder verscherpt toezicht gesteld van de Milieudienst Rijnmond DCMR. Tijdens een controle werd vijfduizend kilo vuurwerk buiten de kluis aangetroffen. Ook krijgt de verkoper een dwangsom van 3000 euro opgelegd.

Inspecteurs van de DCMR vonden tientallen dozen vuurwerk in de gang en in een barretje van het pand, terwijl deze in speciale kluizen hadden moeten staan. Omdat het bedrijf al eerder de fout inging, heeft de DCMR de gemeente geadviseerd om een dwangsom van 3000 euro op te leggen.

Als bij de ondernemer opnieuw fouten worden geconstateerd met de opslag van vuurwerk, moet hij een boete betalen. Ook stelt justitie een strafrechtelijk onderzoek in.

"De regels voor het opslaan van vuurwerk zijn erg streng. Tegen overtredingen wordt direct opgetreden", zegt de milieudienst. "Het verkooppunt heeft een vergunning en kent de regels." De komende jaren zal de DCMR daarom extra controles uitvoeren bij het bedrijf.