Kerstpostactie in de Hoeksche Waard levert flink bedrag op

Inwoners van de Hoeksche Waard konden hun kerstpost bij vijftig inzamelpunten inleveren. Voor het bezorgen wordt 45 cent per poststuk gerekend. "Maar naar boven afronden mag natuurlijk altijd!", lacht voorzitter Jan Vermeulen.

Het was de laatste dagen nog even flink aanpoten voor de Roparunners. "In totaal hebben we zo’n negentigduizend kaarten en ongeveer tweederde komt allemaal in de laatste week.”

'Rayonhoofden'

De post werd verzameld en gesorteerd door tien 'rayonhoofden' in het tijdelijke sorteercentrum in Mijnsheerenland. Daarna kan het bezorgen beginnen.

"Als de laatste kaart door de brievenbus is gegaan, dan vier ik dat met mijn bezorgmaatje met een biertje en een omelet", vertelt rayonhoofd Jan van Bennekom. "Het is best even pittig. Door wind en regen en er gaat veel tijd in zitten, maar het is ook altijd weer leuk."

Minder kerstkaarten

De kerstpostactie is één van de grootste acties van het team Hoeksche Waard Runners. Al wordt er al wel nagedacht over de toekomst, want steeds minder mensen versturen kerstkaarten.

"We hebben het wel minder zien worden in de twintig jaar dat we dit doen. Mensen kiezen vaker voor een kerstwens via Facebook, mail of WhatsApp. Dat is wel jammer", zegt de voorzitter.

Het geld dat met de Roparun en de bijbehorende acties wordt opgehaald gaat naar initiatieven die het leven van kankerpatiënten dragelijker maken.