Is dit de ultieme oplossing voor Japanse 'horrorplant'?

Het is hopelijk dé oplossing om de 'horrorplant' die zich een weg door de regio baant uit te roeien: in de Rotterdamse haven komt een duizendknoopdepot. Daar worden alle van oorsprong Japanse plantjes uit de Maasvlakte gedropt en hopelijk uitgeroeid.

Door ze daar een jaar of vijf te laten liggen, hoopt het Havenbedrijf Rotterdam dat de hardnekkige, onuitroeibare plantjes vanzelf doodgaan.

De Japanse duizendknoop is een groot probleem. Niet alleen in Rotterdam, maar in het hele land. De plant groeit namelijk razendsnel en is erg sterk. Hij kan door gebouwen, leidingen en wegen groeien, met alle gevolgen van dien.

Er is nog geen werkend bestrijdingsmiddel gevonden en dus komt het Havenbedrijf Rotterdam nu met een andere mogelijke oplossing: het depot vlakbij de Coloradoweg.

Op de Maasvlakte is nu al 125 duizend kuub grond waar duizendknoop in zit afgegraven en met 7.500 vrachtwagens op een grote berg gegooid. De berg is inmiddels een hectare groot en tien meter hoog. Om te zorgen dat konijnen er geen holen in gaan graven is er dassengaas omheen gedaan en ligt er een extra zandlaag op.

Het Havenbedrijf probeert de Japanse exoot ook op andere manieren uit te roeien. Zo elektrocuteren ze de wortels en stengels in de hoop dat de plant zo dood gaat en gebruiken ze zout en hitte als bestrijdingsmiddelen.

Het depot is een experiment en uniek in Nederland. De komende tijd wordt het goed in de gaten gehouden in de hoop dat het werkt.

Ronald Paul van het Havenbedrijf: "We zullen de opgedane ervaringen delen met belangstellende partijen, zodat de maatschappelijke kosten laag kunnen blijven." Er komen in de toekomst nog meer duizendknoopdepots in de Rotterdamse haven.