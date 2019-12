Kleinzoon van medeoprichter wordt nieuwe topman Damen

Arnout Damen (49 jaar) is vanaf 1 januari de nieuwe bestuursvoorzitter van Damen Shipyards in Gorinchem. Daarmee neemt de derde generatie de leiding over van de scheepsbouwer.

Damen is de opvolger van René Berkvens, die ruim dertien jaar bestuursvoorzitter was. De nieuwe topman is de zoon van Kommer Damen, die van 1969 tot 2005 de bestuursvoorzitter was en het bedrijf overnam van zijn vader Jan. Die begon in 1927 met zijn broer Rien boten te bouwen in een schuur naast hun familiehuis.

Inmiddels levert Damen zo rond de 180 schepen per jaar en werken er ruim 12.000 mensen. Het bedrijf krijgt ook een nieuwe structuur. Nu overziet nog één directie alle taken. Maar daar is het bedrijf nu te groot voor geworden, aldus een woordvoerster. Daarom wordt Damen begin volgend jaar opgedeeld in divisies, die elk een eigen directie krijgen.



Arnout Damen zat al langer in de directie. Daar was hij verantwoordelijk voor operationele en later commerciële zaken. De nieuwe bestuursvoorzitter neemt de leiding over in een zware periode.

Damen is onderwerp van een corruptie-onderzoek van de FIOD. Daarnaast is het bedrijf vorig jaar voor het eerst in vijftien jaar in de rode cijfers gedoken.

De scheepsbouwer heeft er last van dat potentiële klanten in diverse maritieme sectoren momenteel de hand op de knip houden. Ook kampte Damen met operationele verliezen bij recent overgenomen werven.