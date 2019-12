Condoleanceregister Jules Deelder: Bedankt voor 'Lieve Ari'

Hij vervolgt: "Ik zie dat er zoveel mensen op af komen. Vandaar dat ze vanmorgen vroeg al zijn begonnen in plaats van om 12:00 uur."

Een man en vrouw hebben echt persoonlijke herinneringen aan Deelder, bijvoorbeeld van het Rotterdamse uitgaansleven. "Rotown, het zijn allemaal kleine plekjes waar hij kwam. De beginperiode dat hij daar kwam, als klein meisje stond ik voor de deur tegen hem op te kijken", zegt de vrouw.

De man vult aan: "Rood-wit zijn onze kleuren. En bedankt voor Lieve Ari, want ik heb zijn gedicht gebruikt voor de geboorte van mijn dochter.



[youtube:http://www.youtube.com/watch?reload=9&v=IsrvaBHJLMA]

Het condoleanceregister is te tekenen tijdens openingstijden van het stadhuis, tot de dag van de uitvaart op 31 december.

Iedereen neemt op zijn of haar eigen manier afscheid. "Ik ben nog niet helemaal klaar met afscheid nemen, want in Rotterdam is er ook een graffitikunstwerk gemaakt. Dus ga ik daar nu naar toe, plaats ik mijn fiets ervoor en maak ik een foto. Dat is voor mij echt wel een soort afsluiting."

Een andere bezoeker van het register mijmert over een toekomst na Deelder. "Ik denk dat we met zijn allen vrolijk verder moeten schrijven, de stad op de kaart moeten blijven zetten, maar tegelijkertijd goed moeten beseffen dat we op de schouders van reuzen staan, die eigenlijk alles al een keer gedaan hebben", zegt hij bedachtzaam.

"Van de week bedacht ik me dat ik soms liever niets zeg, omdat de stilte dan alles zegt. En als je van alles zegt, dan zegt de stilte niet zoveel meer."