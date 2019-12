Mogelijk pyromaan actief in Hillegersberg

De politie is een groot onderzoek gestart naar een mogelijke pyromaan in Rotterdam-Hillegersberg. De afgelopen dagen waren er meerdere brandstichtingen.

Vrijdagnacht brandde op de Straatweg een auto uit. Bewoners van een nabijgelegen huis moesten geëvacueerd worden. De gevel liep schade op. Een uur later was het raak op de Willem van Hillegaersbergstraat. Daar stonden een container en aanhangwagen in brand.

De volgende nacht waren er ook een aantal branden. Dit keer stonden een auto, scooter en twee fietsen in brand op de Prins Bernhardkade. De vlammen sloegen tegen de woning waardoor de ramen sprongen. Ook in dit geval moesten de bewoners uit voorzorg hun woning verlaten.

De politie houdt er rekening mee dat de branden zijn aangestoken door dezelfde persoon of personen.