Schade valt mee voor uitgevallen Stoskovic

FC Dordrecht-keeper Petar Stoskovic is redelijk goed van de harde botsing met NAC-aanvaller Andrija Filipovic afgekomen. Hij lag afgelopen zaterdag minuten lang groggy op het gras, werd gestabiliseerd en verliet per brancard het veld.

De doelman dook bij een 1-0 stand op de bal en kreeg de knie van de aanstormende Kroaat op zijn hoofd. FC Dordrecht laat op de website weten dat hij een flinke wond achter zijn oor heeft en er verder geen schade is. "Ik heb geen idee wat er is gebeurd en ben een paar minuten kwijt in mijn geheugen," zegt de keeper op de website. Dordrecht verloor het duel met 3-0.

Stoskovic verwacht er op donderdag 2 januari gewoon weer bij te zijn als FC Dordrecht de training hervat na een korte onderbreking.