Jules Deelder na begrafenis herdacht in de Doelen

Op oudjaarsdag is er in de Doelen in Rotterdam definitief een publieke herdenking voor Jules Deelder. De familie van de dichter en nachtburgemeester zal daar bij zijn.

"De gemeente en de Doelen nodigen u uit om met gelijkgestemden afscheid te nemen van onze geliefde stadsgenoot. Er wordt in stijl afscheid genomen, met livemuziek en verscheidene sprekers", aldus de gemeente Rotterdam.

Mensen die afscheid willen nemen kunnen dat op 31 december doen van 15:30 tot 18:30 uur. Afgelopen weekend gingen er al geruchten over een publieke herdenking, maar de familie moest zich daar toen nog over beraden.



In het stadhuis van Rotterdam ligt sinds maandagmiddag een condoleanceregister. Dat wordt dinsdag 31 december naar De Doelen gebracht en is dan tot 18:30 uur te tekenen.Deelder overleed donderdagochtend vroeg in het Erasmus MC. Eind november werd zijn 75ste verjaardag nog groots gevierd in De Doelen in Rotterdam.

Sparta, de favoriete club van Deelder, opende zaterdag al een condoleanceregister. Tijdens de wedstrijd Sparta-AZ (3-0) speelden de Spartanen met rouwbanden om. Ook werd een minuut stilte in acht genomen.