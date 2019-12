De Deelders zijn op, morgen nieuwe Deelders

Sinds het overlijden van de Rotterdamse dichter Jules Deelder is er een run op zijn boeken. Al snel na het bekend worden van het overlijden van Deelder waren al zijn boeken uitverkocht.

Zo ook bij Boekhandel v/h Van Gennep aan de Oude Binnenweg. "We hebben het boek Hard Gin meteen bijgesteld en hopelijk komt het morgen", zegt boekverkoper John van Tiggelen. "Sommige mensen komen voor veel oudere titels zoals The Dutch Windmill over Bep van Klaveren, maar die zijn al heel lang niet meer leverbaar."

Ook bij Boekhandel Donner zitten de boekverkopers op nieuwe Deelders te wachten, want ook daar zijn ze al dagen op. "Er was enorme vraag naar Deelders' boeken", zegt directielid Leo van de Wetering. "We hadden zaterdag nog zestig exemplaren van zijn dichtbundel binnengekregen en die waren binnen een uur uitverkocht."

Honderden exemplaren extra

Van de Wetering: "Morgen verwachten we de herdruk van Hard Gin. Dat zijn enkele honderden exemplaren en ik verwacht dat die snel verkocht worden."

De boekhandelaar hoopt dat er ook nog verzameld werk uitkomt over de Rotterdamse stadsdichter. "Het zou heel goed kunnen dat Jules' uitgever De Bezige Bij ook oudere titels snel bijdrukt. Ongetwijfeld zal er een verzameld werk komen met hopelijk ook de nagelaten gedichten. Dat wordt dan Deelder Totaal!"