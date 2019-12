Zwijndrechters al dagen zonder warm water

Sinds vorige week vrijdag komt er alleen koud water uit de kraan, zegt bewoonster Erika de Bruijn maandagavond op Radio Rijnmond.

"Wij kunnen al een aantal dagen niet douchen of met de hand afwassen bijvoorbeeld. Als het eenmalig zou zijn is het niet zo'n probleem, maar twee weken geleden hebben we precies hetzelfde gehad door lekkage in de warmteketel", zegt ze moedeloos. "Afgelopen vrijdag is het weer begonnen. Wij als bewoners zijn er gewoon een beetje klaar mee."

Volgens Woonkracht10 is een onderdeel van de installatie kapot en duurt het lang voor het op maat is gemaakt. Er komt daarom een tijdelijke warmwatervoorziening op het dak. Die wordt dinsdag geplaatst met een kraan. De werkzaamheden zijn als alles goed gaat dinsdagmiddag klaar.