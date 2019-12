Man overleden na steekpartij in Spijkenisse

Politiewoordvoerder Sharon MCIntosh over de fatale steekpartij in Spijkenisse

Buurtbewoner over de fatale vechtpartij in Spijkenisse

Bij een steekpartij in Spijkenisse is in de nacht van maandag op dinsdag een man om het leven gekomen. Het gaat om een 44-jarige man uit Rozenburg.

Agenten kwamen rond 00:40 uur af op een melding van een vechtpartij in de wijk De Akkers. Op de Lijnzaaddreef troffen zij een man met steekwonden in zijn rug aan, meldt een woordvoerder van de politie. Reanimatie mocht niet meer baten.

Wat de aanleiding is geweest voor de vechtpartij, is nog niet duidelijk. Getuigen melden dat zij vlak daarna een auto hebben zien wegrijden.

Er is nog niemand opgepakt. Het onderzoek in de wijk is dinsdagochtend nog in volle gang. "Wij doen nu vooral onderzoek naar wat zich daar heeft afgespeeld", zegt de woordvoerder.



Buurtbewoners zijn geschrokken van het incident. "Het is al heel erg, een steekpartij, maar zeker dat deze man overleden is. Ik heb er verder niets van meegekregen want ik lag te slapen", zegt een buurvrouw.

"Dit is normaal gesproken een rustig wijkje", legt ze uit. "Er is wel eens wat, maar niet dat het schering en inslag is. Ik vind het echt verschrikkelijk."