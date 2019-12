Het weer: geen witte maar winderige kerst

Vanavond en komende nacht valt er nog een bui en zijn er meer opklaringen, maar het waait redelijk door. Minimum rond 5 graden. Woensdag is het droog met minder wind, en flinke zonnige perioden.

Vooruitzichten

Mogelijk valt er later op donderdag een bui maar het is dan nog overwegend droog. Maximum 6 a 7 graden op de kerstdagen. Daarna is het vrijdag licht wisselvallig met enkele buien, het weekend lijkt overwegend droog en vrij rustig te zijn.

Witte kerst

We spreken van een witte kerst als er in De Bilt op beide dagen een aaneengesloten sneeuwdek aanwezig is. Sinds het begin van de metingen van 1901 is er slechts 8 keer sprake geweest van een witte kerst. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2010.

Dan is er nog de ‘net-niet-witte-kerst’ en dat is wanneer bijvoorbeeld op slechts een van beide dagen sneeuw lag in De Bilt. Of er een onderbroken sneeuwdek aanwezig was. Een ‘net-niet-witte-kerst’ is 20 keer voorgekomen.