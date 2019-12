Burgemeester Aboutaleb wil verdachte vastgoeddeals aanpakken

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb wil harder optreden bij criminele vastgoeddeals. Hij wil dat hij kan ingrijpen als er twijfel bestaat over een transactie. Dat zegt hij in een interview met De Telegraaf.

Om ingrijpen mogelijk te maken, moet de wet aangepast worden. Aboutaleb heeft aan minister Grapperhaus om de aanpassingen gevraagd.

"We moeten ervoor zorgen dat crimineel geld niet boven komt drijven via onroerend goed", zegt Aboutaleb. "We zijn nu nog te naïef in hoe criminelen hun geld witwassen."

Volgens Aboutaleb gebeurt dat bijvoorbeeld doordat woningen die drie ton waard zijn, voor acht ton worden verkocht. Bij dit soort witwaspraktijken zou Aboutaleb willen ingrijpen, maar de wet staat dat nog niet toe.