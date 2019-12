'Voor échte beginners is er nu nog geen orkest om bij aan te sluiten'

Orkestleider Joeri Bagàya over het Beginnersorkest in Rotterdam

Speel je een instrument, maar ben je er nog niet heel goed in? Voor het beginnersorkest Merlijne is dat geen enkel probleem. Orkestleider Joeri Bagàya is op zoek naar beginnende én ervaren muzikanten, om samen een Rotterdams beginnersorkest op te zetten.

Het beginnersorkest is al actief in Amsterdam en Almere, maar daar voegt de organisatie graag Rotterdam aan toe. Inmiddels zijn er vijftien aanmeldingen binnen.

"In heel Nederland heb je al zoveel gevorderde amateurorkesten. Als je een instrument bespeelt, kan je na een paar jaar overal wel aansluiten. Maar voor de echte beginners is er nog praktisch geen orkest om bij aan te sluiten", zegt Bagàya.

Verzorgingshuizen en ziekenhuizen

Het orkest geeft optredens in ziekenhuizen en verzorgingshuizen. "Dan zijn we met dertig, en hopelijk straks met een man of vijftig, in een grote zaal. De bewoners worden daar dan naartoe gebracht en kunnen genieten van het concert", legt Bagàya uit.

Ook optredens met kleinere ensembles van tussen de vijf en tien mensen behoren tot de mogelijkheden. "Wat we ook doen is optreden op enkele gesloten afdelingen van verzorgingshuizen. Die hebben allemaal een kleine gemeenschappelijke ruimte, waar we dan met twee of drie man hooguit twintig minuten spelen."

Laag niveau

Maar klinkt dat wel, een beginnersorkest? "We zijn er hartstikke trots op wat we spelen en produceren, maar het niveau is wel zeer laag", zegt de orkestleider. En dat is niet gek. "Het moet ook wel, als je het voor échte beginners mogelijk wil maken om nu al te beginnen met samen spelen."

De zoektocht gaat uit naar allerlei muzikanten. "Strijkers, violen, houtblazers, koperblazers...", somt de orkestleider op. Ook naar ervaren muzikanten wordt gezocht. "Met alleen beginners wordt het wel heel lastig. Daarom zijn we bijvoorbeeld ook op zoek naar mensen die vroeger ooit tien of vijftien jaar lang een instrument hebben bespeeld en dat nu weer willen oppakken. Dat brengen we allemaal bij elkaar, zodat je toch een leuk concert kan geven."

Het genre is voornamelijk klassieke muziek. "Bijvoorbeeld de 40e Symfonie van Mozart. Die wordt dan gearrangeerd naar ons niveau. Een beroepsorkest speelt dat na een dag, een gevorderd amateurorkest binnen drie maanden. Wij hebben er wel een half jaar voor uitgetrokken om dat enigszins mooi te kunnen spelen."

