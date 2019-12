'Rotterdam mag blij zijn met Westerbeke als politiechef'

De politievakbond ACP is blij met de benoeming van Fred Westerbeke als nieuwe politiechef van de Eenheid Rotterdam. "We zijn erg blij dat hij terugkeert bij de politie", zegt vakbondsvoorzitter Gerrit van de Kamp dinsdagochtend op Radio Rijnmond.

Westerbeke volgde de politieacademie en ging daarna als agent aan de slag in Rotterdam-Zuid. "Hij heeft ook heel lang gewerkt bij het Korps Landelijke Politiediensten. Ook daar hebben we veel samengewerkt", zegt Van de Kamp.

In 2014 vertrok Westerbeke naar het Landelijk Parket in Rotterdam. Hij was leidinggevende van het internationaal onderzoek naar de aanslag op de MH17 en heeft daar volgens de vakbondsvoorzitter laten zien dat hij een mensen-mens is. "De manier waarop hij altijd contacten heeft gehouden met de nabestaanden en mensen waar het kon heeft geholpen: dat kenmerkt hem bijzonder."

Ook op andere vlakken is Westerbeke altijd betrokken geweest, zegt Van de Kamp. "Zowel bij collega's als bij de inhoud. Die twee dingen zijn heel erg belangrijk."

Westerbeke staat voor een uitdaging in het korps. Het aantal steekincidenten is het afgelopen jaar bijvoorbeeld enorm gestegen, terwijl er een structureel tekort is aan agenten. "Het is woekeren met de beperkte capaciteit."

Van de Kamp is ervan overtuigd dat Westerbeke de juiste man voor de baan is. "Ik heb er vertrouwen in. Ik denk dat Rotterdam blij mag zijn met deze politiechef."