Karen Khachanov en Felix Auger-Aliassime vullen deelnemersveld WTT Rotterdam aan

Karen Khachanov in actie tijdens een toernooi in Abu Dhabi. Foto: EPA/ANP

De 23-jarige Karen Khachanov uit Rusland en de 19-jarige Felix Auger-Aliassime uit Canada komen naar het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De 47e editie van het tennistoernooi wordt van 8 tot en met 16 februari gehouden.

Eerder werd bekend dat onder andere Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov, Denis Shapovalov, Stan Wawrinka, Gaël Monfils, David Goffin, Danill Medvedev, Roberto Bautista Agut en Fabio Fognini al naar Rotterdam komen.

Toernooidirecteur Richard Krajicek is blij met de komst van de twee tennissers. "Felix Auger-Aliassime wordt gezien als een van de allergrootste talenten van dit moment. Met drie finaleplaatsen heeft hij in 2019 een enorme sprong gemaakt. Zijn 21e plaats op de ATP Ranking is op deze leeftijd echt een topprestatie.

Karen Khachanov is met vier titels op zijn naam natuurlijk al een stapje verder, maar mag met 23 jaar ook nog steeds als een toptalent gezien worden. Dat hij al even in de top-10 heeft gestaan zegt veel, zijn potentie ligt nog een stuk hoger.”

Het ABN AMRO World Tennis Tournament is vanaf zaterdag 8 februari te volgen bij Rijnmond.