Stichting ter nagedachtenis aan overleden sjorder Yosh

Samen met Ed van de Hoek, die de leermeester was van Yosh bij Matrans, vertellen ze over wie hij was en wat ze met de stichting willen bereiken. "Yosh was containers aan het vastzetten met stangen en snoeren met zijn collega's toen het helaas mis ging", vertelt Ed. Yosh viel in een scheepsruim en overleed. "Het is nog heel onwerkelijk", reageert moeder Jackie Bollegraaf. "Het is de nachtmerrie van elke ouder, dus ook van mij."

"Maar ja, het gebeurt en ik ben gewoon heel erg blij dat hij mijn zoon al die jaren is geweest. Ik ben ontzettend trots op hoe hij de laatste tijd zijn leven op de rit had: goed in zijn vel een vriendin, huisje, auto, baan."

Kranen omhoog

De afgelopen weken stonden in het teken van het herdenken van Yosh. De kranen in de haven stonden 9 december de hele dag omhoog. Denkend aan dit moment, stromen de tranen over de wangen van Yosh' stiefvader Jaron.

"Je ziet eenheid van de jongens onder elkaar. Daar zijn gewoon geen woorden voor. Ik werk zelf ook in de haven. Het is de eerste keer dat alle kranen omhoog staan. Dat is gewoon onvoorstelbaar."

'Josh was heel sociaal'

Jackie: "De afgelopen weken heb ik zijn vriendenkring hecht leren kennen. Aan de ene kant ben ik natuurlijk intens verdrietig en aan de andere kant intens trots dat hij mijn zoon was."

Tijdens de gesprekken over wie Yosh was, kwam het idee een stichting op te richten al snel naar boven. "Wat we willen bereiken is jongeren net even dat laatste zetje te geven dat ze nodig hebben om hun weg in de maatschappij te vinden", vertelt Jaron. De familie haalt via fondsen geld op om dit soort projecten te realiseren.

"Dat loopt storm kan ik wel zeggen. Via de website stichtingyoshi.nl kun je informatie vinden. De fondsen die we werven zullen we verdelen onder een aantal goede doelen, waarvan stichting Jarige Job dus de eerste is."