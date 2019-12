Definitief geen vreugdevuren in Vlaardingen

Vorig jaar mochten de vreugdevuren niet door gaan na eerdere problemen. In 2008 ging het compleet mis met de brandstapel op het parkeerterrein aan de Broekweg. Onder strenge voorwaarden mochten de vreugdevuren de afgelopen jaren weer, maar de opmars van zwaar vuurwerk gooide roet in het eten.

Ook voor de toekomst zouden geen vergunningen worden verleend, zo zei burgemeester Jetten vorig jaar. Zij kondigde toen zelfs een noodverordening af om de vuren tijdens de vorige jaarwisseling tegen te gaan.

Zo was het toen van 21 december tot 2 januari verboden om kerstbomen of pallets te vervoeren als het erop leek of iemand deze wilde gaan verbranden. Ook mensen die brandbare vloeistoffen of autobranden bij zich hadden waren strafbaar. Op overtredingen stond een celstraf van maximaal drie maanden of een geldboete van ruim vierduizend euro.



De maatregelen die toen in de noodverordening stonden, staan nu in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en zijn dus altijd van kracht.

Ontheffing

Ondanks de eerdere mededeling dat ook in de toekomst geen ontheffingen meer zouden worden verleend voor vreugdevuren, vroegen organisatoren alsnog ontheffingen aan voor vuren aan de Broekweg en Marathonweg. Die zijn afgewezen.

De vuren zorgen volgens de politie, brandweer en gemeente voor onveilige situaties. Een combinatie met zwaar vuurwerk maakt het volgens hen nóg gevaarlijker.

"We begrijpen dat de organisatoren het einde van de vreugdevuren nog altijd als een groot gemis ervaren, maar onze eerste verantwoordelijkheid is de veiligheid", laat de gemeente weten.