Politie beschiet inbreker die toch weet te ontkomen

De politie in Hellevoetsluis heeft in de nacht van maandag op dinsdag een schot gelost om een inbreker te pakken te krijgen. De man wist echter te ontsnappen.

Rond 03:30 uur kwam een melding binnen dat er bij een winkel in winkelcentrum Struytse Hoeck zou zijn ingebroken. Eenmaal op locatie kon een van de twee daders op heterdaad worden betrapt. De 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd aangehouden.

Zijn vriend maakte een onverwachte beweging waarop de agenten de indruk kregen dat hij een wapen wilde pakken. Uit voorzorg schoten zij op de man.

Hij wist desondanks toch zijn auto te bereiken en te vluchten. Het is niet bekend of de man door het schot gewond is geraakt.

De man wordt nog gezocht.