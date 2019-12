Fatma kookt met kerst voor inwoners van Delfshaven

"Als je gezond bent, ga je je handen en voeten laten wapperen", vindt ze. "Dat is goed voor je lichaam en sociale contacten."

Fatma kookt graag en ging met haar maaltijden langs de deuren om deze aan mensen te geven die dat nodig hebben. "Toen hebben we ontdekt dat vrijwilligerswerk nodig was om mensen meer aandacht te geven."

Wijkpaleis

Samen met een vriendin werkte ze in het Wijkpaleis in Delfshaven. Toen die vriendin in oktober overleed stortte Fatma in. "Zij was mijn linker- en mijn rechterhand. Ik kon haar vertrouwen."

Dat buurthuis verhuist binnenkort. "Wij gaan in januari naar de Claes de Vrieslaan. We krijgen een nieuw en mooier gebouw. Waar we nu zijn, is een heel uniek gebouw, maar wij moeten verhuizen."

Iedereen is welkom in het buurthuis. Op Eerste Kerstdag komen er massaal studenten eten. "Ze moeten een kleine bijdrage betalen, vier euro." Daarvoor krijgen ze twee tot vier gangen.

Boodschap

Fatma wordt zelf ontzettend blij van het helpen van anderen. Dat wil ze dan ook meegeven:

"We hebben allemaal problemen. Ga uit huis, doe heel veel vrijwilligerswerk. Maakt niet uit wat het is."

