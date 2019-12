Eerder werd een man uit het water gehaald. Hij had een steekwond. Later vertelde hij dat er ook nog een vrouw in de wagen zat.

De man is nu aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. Zijn voorarrest is met 2 weken verlengd. Wat de relatie is tussen de verdachte en het slachtoffer is niet bekend.