Roemeen moet half miljoen euro terugbetalen

Een 30-jarige Roemeen die in juni werd veroordeeld tot een celstraf van vier jaar vanwege mensenhandel, moet van de Rotterdamse rechter een half miljoen euro terugbetalen. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).

De man werd vorig jaar door de Rotterdamse politie opgepakt, omdat hij zes Roemeense vrouwen in de prostitutie had laten werken. Hij zette de vrouwen vooral in Rotterdam, Eindhoven en Den Haag aan het werk.

De rechter heeft nu bepaald dat hij het geld dat hij met de mensenhandel heeft verdiend, moet terugbetalen. Het gaat om een bedrag van een half miljoen euro.